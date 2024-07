Il tour pop-rock di Rosmy con le sonorità dell’album “Pop Fiction Live”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Rosmy, pseudonimo di Rosamaria Tempone cantautrice e attrice italiana, vincitrice del Premio Mia Martini nel 2016, con il brano "Un istante di noi", arriva in tour con "POP FICTION LIVE", un collage di brani di svariate tematiche e diverse musicalità. L’occasione del tour sarà la possibilità di ascoltare dal vivo le tracce del nuovo album uscito ad aprile e disponibile in questi giorni anche in vinile autografato in edizione limitata. "POP FICTION LIVE" è un coinvolgente viaggio che spazia tra il pop e il rock per valorizzare luoghi, storia e identità. Alle chitarre ci sarà Carlo Di Gilio, alla batteria Graziano Pennetta e alle tastiere AJ reduce dall’avventura live del Tour di Ultimo. All’interno di POP FICTION LIVE ci sarà anche un momento dj set con Alexander Jr. Prime tappe nel potentino. - (PRIMAPRESS)