Pesaro: la rivoluzione dell’offerta culturale nell’Innovation Road Show delle Case delle Tecnologie Emergenti

GR on Demand Pesaro CTE- Christian Della Chiara

(PRIMAPRESS) - PESARO - Intelligenza artificiale, engagement urbano ed esperienze immersive culturali, sono stati solo alcuni dei temi sviluppati dall’Innovation Road Show promosso dalla Casa delle Nuove Tecnologie Emergenti (CTE) di Pesaro. “Le CTE - come ha spiegato Maria Laura Maggiulli, coordinatrice del Comune per il progetto pesarese - sono le Case finanziate in 13 città con il bando MIMIT dell’agosto 2022 con l’obiettivo di innovare, attraverso la digitalizzazione, il tessuto economico dei territori incrociando il knowhow di imprese tecnologiche e start-Up con le piccole e medie imprese dei territori dove operano, per una rigenerazione urbana. Gli Innovation Road Show - prosegue Maggiulli - sono un ciclo di incontri realizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l’obiettivo di mettere in rete i territori con l’ecosistema dell’innovazione e far conoscere gli incentivi nazionali del Ministero a sostegno delle imprese innovative. A Pesaro ci siamo concentrati sull’innovazione delle imprese culturali e del turismo capitalizzando anche l’esperienza di Pesaro di Capitale Italiana della Cultura 2024”. La prima giornata dell’Innovation Road Show a Palazzo Gradari è stata dedicata all’incontro-dibattito tra le 13 Case delle Tecnologie Emergenti: Bologna, Torino, Cagliari, Campobasso, Napoli, Roma, Matera, Genova, L’Aquila, Prato, Bari, Taranto e Pesaro mostrando i risultati delle attività svolte in ambito di innovazione dalle mobilità urbana, al monitoraggio degli ecosistemi territoriali, alla gestione intelligente dell’energia, dall’industria creativa, alla sicurezza delle reti infrastrutturali. “Le giornate dell’Innovation Road Show - ha sottolineato il coordinatore scientifico di Pesaro CTE Square, Alessandro Bogliolo dell’Università di Urbino - sono state aperte al pubblico per far conoscere il ruolo delle CTE come aggregatori di innovazione sul territorio e acceleratori di sviluppo. Le CTE mirano infatti a coniugare le competenze scientifiche dell’Università e degli Enti di ricerca con le esigenze del tessuto imprenditoriale e dei settori che si ritengono strategici al fine di aumentare la competitività dei territori. L’obiettivo è offrire uno spazio fisico e le risorse necessarie per sviluppare idee di imprese, sperimentare nuove tecnologie e trasferire le conoscenze acquisite verso soggetti quali startup e PMI che possono trarre opportunità di sviluppo dalle trasformazioni digitali”. Un esempio concreto di come le CTE possono intervenire per innovare l’offerta di un’impresa culturale arriva dal Rossini Opera Festival (ROF) che con Rainbow, uno dei più importanti studi italiani di produzione nell’industria dell’animazione televisiva mondiale e partner della ‘Casa’ della città marchigiana, ha realizzato una esperienza di immersione virtuale di grande effetto realistico perché consente ad uno spettatore di trovarsi in scena a tu per tu con gli interpreti. “L’obiettivo del progetto - ha spiegato Cristian della Chiara, direttore artistico del ROF - è la fruizione del mondo della produzione musicale con le più moderne tecnologie emergenti immergendo lo spettatore negli ambienti di Gioachino Rossini con modalità coinvolgenti ed emozionanti in grado di raggiungere un vasto pubblico, soprattutto di giovani, facendolo incuriosire ed avvicinare al mondo rossiniano, passando da quello che può apparire come un gioco che però si trasforma in cultura. E l’altro aspetto da considerare - conclude Della Chiara - è che questi prodotti di innovazione digitale diventano efficaci strumenti di marketing per attrarre nuovi segmenti di pubblico estero. Far provare questa esperienza immersiva in rassegne, fiere ed eventi culturali stranieri diventa una spinta significativa alla scelta della destinazione turistica e della sua offerta culturale”. In questa edizione dell’Innovation Road Show di Pesaro è stata sperimentato anche il primo GR on Demand prodotto dall’Agenzia si Stampa Primapress in collaborazione con Websolute (entrambi partner di Pesaro CTE Square) dedicato all’iniziativa con interviste riascoltabili sul sito www.ctesquare.it - (PRIMAPRESS)