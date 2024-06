Pesaro: Rossini Opera Festival e CTE Square insieme per “trasportare” il pubblico nei grandi eventi musicali

(PRIMAPRESS) - PESARO - Venerdì 28 giugno alle 12 nella sede della CTE Square di Pesaro (Largo Mamiani, via Della Rovere 13) si terrà la conferenza stampa di presentazione di ROF Digitale, il progetto digitale realizzato dal Rossini Opera Festival in collaborazione con la Casa delle Tecnologie Emergenti di Pesaro. L'obiettivo del ROF e della CTE Square, il progetto del Comune di Pesaro con i fondi del Ministero del Made in Italy per la digitializzazione del territorio nei settori turismo, cultura ed engagement, è di rafforzare la vocazione musicale della città attraverso l’innovazione tecnologica. Per l'occasione, sarà possibile vivere esperienze immersive di grandi eventi musicali in Virtual Reality in postazioni VR attrezzate con appositi visori. - (PRIMAPRESS)