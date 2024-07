Pesaro:12 luglio giornata-seminario di Innovation Road Show promossa dal MiMit in collaborazione con CTE Square

(PRIMAPRESS) - PESARO - La città di Pesaro, Capitale italiana della cultura 2024 ospita il 12 luglio prossimo al Teatro Sperimentale (ore 10), l'Innovation Roadshow, un evento dedicato all'innovazione e alle tecnologie emergenti organizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy – MIMIT in collaborazione con CTE Square – La Casa delle Tecnologie Emergenti di Pesaro, con focus su Tecnologie emergenti per la cultura, il turismo e l’engagement.

L'evento sarà caratterizzato dalla presenza di esperti e rappresentanti istituzionali che condivideranno le loro conoscenze sull'uso e l'applicazione dell'innovazione digitale su asset come il turismo e la cultura e come le tecnologie emergenti stanno trasformando questi settori che per il territorio marchigiano ma anche per l'Italia costituiscono una voce determinante del Pil.

Si parlerà di adattamento delle istituzioni culturali, tecniche di coinvolgimento nelle città intelligenti, miglioramento dell'esperienza turistica e strumenti di supporto per startup e imprese culturali.

L'evento condotto dal giornalista di Radio Rai1, autore del popolare programma di nuove tecnologie e alfabetizzazione digitale Eta Beta, Massimo Cerofolini, vedrà la presenza di Valentino Valentini, Viceministro MIMIT, Andrea Biancani, Sindaco Comune di Pesaro, Francesca Frenquellucci, Assessore alle Reti informatiche e città digitale, Maria Laura Maggiulli, Responsabile Progetto CTE Square e Alessandro Bogliolo, Coordinatore Scientifico CTE Square. - (PRIMAPRESS)