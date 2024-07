Trani: Tony Esposito e gli Sciò aprono la stagione di Palazzo delle Arti Beltrani con un omaggio a Pino Daniele

(PRIMAPRESS) - TRANI - Tony Esposito e la Sciò live band aprono il prossimo 14 luglio la stagione artistica 2024 di Palazzo delle Arti Beltrani a Trani con l’omaggio a Pino Daniele nel quarantennale della sua hit più celebre “Kalimba de luna”. Esposito è il primo artista ospite di Palazzo delle Arti Beltrani che propone al suo pubblico è che in questa serata traccia il percorso musicale di Pino Daniele, il grande cantautore che ha scritto con altri suoni una intensa nuova grammatica della musica partenopea.

Attraverso arrangiamenti calibrati e accattivanti, il musicista di “Sinuè” con la Sciò band assicura un evento di alta caratura al pubblico di Trani. Un omaggio personale e lontano da tentativi di imitazione del grande Pino Daniele, con una band d'eccezione unica che vanta collaborazioni e concerti con i più grandi protagonisti del Neapolitan Power, tra i quali Tony Esposito, appunto, e i compianti Rino Zurzolo e Joe Amoruso, ma anche con Nello Daniele, fratello di Pino, e tanti altri artisti.

La band nasce già nel 2006 con l'intenzione di voler ripercorrere i momenti più significativi della musica di Pino Daniele, specie quella dei suoi esordi (ispirandosi per il nome proprio al mitico primo disco dal vivo del cantautore partenopeo 'Sciò Live' del 1984) fino ai primi anni '90, in quello che ha senz'altro rappresentato il periodo di maggiore intensità artistica di Daniele e al quale sono sicuramente molto legati i suoi veri estimatori. La band nel 2016 fa anche il suo esordio discografico, che corona i dieci anni di attività, con l'uscita dell'album "Na strada nova", album registrato negli studi Flex Recording di Caserta con la direzione artistica di Lino Pariota, e che vede tra gli special guest proprio Tony Esposito alle percussioni. Nel live a Trani emergerà tutta la passione di chi Pino lo ha vissuto da vicino e vuole omaggiarlo con le sue celebri canzoni come 'Je so' pazzo', 'I say I sto cca', 'Ma che ho', 'Viento e terra', 'A me me piace 'o blues', 'Yes I know my way', 'Napule è' e tante altre.