Donatello alla "Carriera", il 3 maggio al compositore Giorgio Moroder. Borgonzoni (MiC): "Ci ha fatto sognare"

La premiazione della 69ª edizione dei David di Donatello si svolgerà negli Studi di Cinecittà a Roma, il 3 maggio prossimo. Come nelle edizioni precedenti, l'evento sarà trasmesso in diretta su Rai Uno e condotto da Carlo Conti, che sarà affiancato durante la serata da Alessia Marcuzzi.

Intanto tra i riconoscimenti come Premio alla Carriera c'è quello del compositore e produttore discografico Giorgio Moroder. "Un riconoscimento meritatissimo a un genio indiscusso della musica, che con il suo talento ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema. Una carriera di successo, quella di Giorgio Moroder, e infatti costellata di prestigiosi premi, la cui straordinarietà l'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello riconosce e suggella". Il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni commenta così la notizia del Premio David alla Carriera al compositore e produttore discografico altoatesino Giorgio Moroder, che sarà assegnato venerdì 3 maggio nell'ambito della cerimonia di premiazione su Rai 1. "Davvero complimenti a Moroder, che ci ha fatto sognare, guidandoci – aggiunge Borgonzoni – con le sue colonne sonore in film cult come Flashdance, Top Gun, American Gigolò o La storia infinita, solo per citarne alcuni".