Giornata internazionale della danza: il 29 aprile su Rai 1 Roberto Bolle porta in scena tutto il ballo del mondo

Il 29 aprile, in occasione della Giornata Internazionale della Danza, andrà in onda, in prima serata su Rai, lo spettacolo evento RAI con il supporto del Ministero della Cultura e ideato da Roberto Bolle per celebrare l'arte della danza in Italia.

Viva la Danza – prodotto da Rai Direzione Intrattenimento in collaborazione con Ballandi e Artedanza srl – sarà innanzitutto una grande festa di tutti i generi di ballo, un grande gala realizzato al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze, uno dei teatri più grandi del mondo, gioiello di innovazione.

Il format - originale e pensato ad hoc dall'Étoile per l'occasione – prevede al centro un grande gala strutturato come se fosse il celeberrimo "Roberto Bolle and Friends", lo spettacolo con il quale Bolle ha incantato i palchi più prestigiosi e suggestivi del mondo. Dal Gala sono mutuati i grandi interpreti - alcune delle stelle più lucenti del panorama tersicoreo internazionale da Melissa Hamilton a Daniil Simkin, dall'Étoile del Teatro alla Scala Nicoletta Manni a Tatiana Melnik, da Timofej Andrijashenko a Virna Toppi, Toon Lobach, Fumi Kaneko proseguendo con il giovane talento italiano in forze al Royal Ballet di Londra, Marco Masciari, a William Bracewell fino ad Aterballetto, alla MM Contemporary Dance Company e agli allievi della Scuola di Ballo dell'Accademia Teatro alla Scala - e l'alternanza imprevedibile ed ammaliante di pezzi provenienti dal repertorio più classico mescolato a quello più contemporaneo. Ma non c'è solo la danza classica, sono molti i generi rappresentati che animano il teatro. Ogni tipo di danza, dall'hip hop allo swing, dal latinoamericano al tip tap, in ogni angolo del Maggio Musicale Fiorentino.