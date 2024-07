Rai1, serata Tim Summer Hit non ci sarà la messa in onda del cantautore scomparso Pino d’Angiò

(PRIMAPRESS) - ROMA - Rinviata ad una edizione replay l'esibizione del cantautore scomparso Pino d'Angio alla serata-spettacolo di Tim Summer Hits in programma questa sera su Rai1. L'artista 71enne avrebbe dovuto prendere parte all'evento musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. In una nota stampa gli organizzatori dell'evento hanno comunicato "in accordo con i bnkr44, la casa discografica, Rai e la famiglia dell’Artista, si è deciso di non mandare in onda l’esibizione prevista nella puntata di questa sera su Rai1 del TIM Summer Hits". Nella nota il cordoglio alla famiglia dell'artista. - (PRIMAPRESS)