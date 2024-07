Cinema: a Venezia l’apertura con “Nomostante” di Mastandrea. Borgonzoni: “Vivacità del nostro cinema”

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - La 81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica è organizzata dalla Biennale di Venezia e diretta da Alberto Barbera; si svolgerà al Lido di Venezia dal 28 agosto al 7 settembre 2024. La Mostra è riconosciuta ufficialmente dalla FIAPF (Federazione Internazionale delle Associazioni di Produttori Cinematografici).

Sono stati definiti i due film di apertura delle sezioni competitive Orizzonti e Orizzonti Extra dell’81. Mostra Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia (Lido di Venezia, 29 agosto-7 settembre). diretta da Alberto Barbera. Il primo film sarà Nonostante, di e con Valerio Mastandrea, che aprirà la sezione Orizzonti mercoledì 28 agosto Sala Darsena. Sarà, invece, September 5 di Tim Fehlbaum ad aprire giovedì 29 agosto la sezione Orizzonti Extra in Sala Giardino.



“La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia conferma anche per l’edizione 2024 la propria ormai indiscussa capacità di catalizzare l’attenzione tra titoli italiani e internazionali e un incredibile parterre di star, anche grazie alle scelte mai scontate e spesso visionarie del direttore artistico Alberto Barbera. Un ringraziamento va anche al presidente della Biennale di Venezia Pietrangelo Buttafuoco per la passione e le competenze che caratterizzano la sua gestione”. Così il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni che infine commenta: “La presenza nel Concorso Venezia 81 di cinque regie italiane testimonia forza e vivacità del nostro cinema”. - (PRIMAPRESS)