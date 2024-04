David di Donatello: premio alla Carriera a Milena Vukotic. 3 maggio su Rai1 la cerimonia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sarà l'attrice Milena Vukotic (88 anni) a ricevere il riconoscimento alla Carriera nel corso della 69ª edizione dei Premi David di Donatello. Il riconoscimento sarà assegnato venerdì 3 maggio nell'ambito della cerimonia di premiazione in diretta, in prima serata su Rai 1, dagli studi di Cinecittà e trasmessa per la prima volta in 4K (sul canale Rai4K, numero 210 di Tivùsat), con la conduzione di Carlo Conti e Alessia Marcuzzi. Sul red carpet ci sarà Fabrizio Biggio. Milena Vukotic ha attraversato, con grazia e ironia, sessant'anni di storia del cinema, del teatro e della televisione in Italia. Attrice di grande eleganza, è stata protagonista di interpretazioni ricche di poesia e intelligenza che hanno affascinato molti grandi autori: da Federico Fellini (Giulietta degli spiriti) a Mario Monicelli (i primi due episodi della trilogia "Amici miei"), da Luis Buñuel (Il fascino discreto della borghesia, Il fantasma della libertà, Quell'oscuro oggetto del desiderio) a Ettore Scola (L'arcidiavolo, La terrazza), da Carlo Lizzani (La casa del tappeto giallo, Cattiva) a Dino Risi (Il giovedì, I seduttori della domenica), da Alberto Lattuada (Venga a prendere il caffè… da noi) a Carlo Verdone (Bianco, rosso e Verdone) fino a Ferzan Özpetek (Saturno contro, Un giorno perfetto). Accanto a Paolo Villaggio, nel ruolo iconico di Pina, è stata protagonista di sette dei dieci capitoli cinematografici dedicati al ragionier Ugo Fantozzi. “Esprimo i miei complimenti a Milena Vukotic per l’importante riconoscimento conferitole dall’Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello. Artista di grandissimo talento, con le sue interpretazioni per il piccolo e il grande schermo nonché per il teatro Vukotic ha conquistato il pubblico e scritto pagine indimenticabili”. Così il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni in merito alla notizia dell’assegnazione del Premio alla Carriera a Milena Vukotic nel corso della cerimonia di premiazione della 69ª edizione dei Premi David di Donatello. - (PRIMAPRESS)