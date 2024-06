Musica: il Gala del Canto Lirico, patrimonio Unesco domani su Rai1. La partecipazione del Mascagni Festival

(PRIMAPRESS) - VERONA - Domani,l’Arena di Verona, si aprirà in diretta mondovisione su RAI 1 per celebrare il "canto lirico" con uno speciale Gala. L'appuntamento celebra la sua proclamazione a patrimonio immateriale dell’umanità da parte dell’UNESCO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite fondata nel 1945 per contribuire alla pace e alla sicurezza mondiale attraverso la cooperazione internazionale in vari settori di grande importanza, tra cui la cultura. L'Italia da sempre culla del canto lirico, richiamerà all'Arena di Verona tutto il mondo della cultura per festeggiare questo importante traguardo con un'orchestra diretta dal Maestro Riccardo Muti e formata da 154 musicisti e circa 300 artisti del coro provenienti da tutte le Fondazioni lirico-sinfoniche Italiane e dalle più importanti Orchestre d’Opera. Tra questi, anche il Coro della Fondazione Teatro Goldoni che è stato invitato a partecipare all’evento. il Direttore artistico del Mascagni Festival Marco Voleri: “Un invito che al di là della mia persona, rappresenta un riconoscimento significativo per l'intero Mascagni Festival –ha sottolineato il direttore Voleri – che ha saputo affermarsi come uno degli eventi culturali più rilevanti: lo ritengo un onore che voglio condividere con tutti i lavoratori della Fondazione Teatro Goldoni, che si sono spesi con passione ed entusiasmo per far crescere il Mascagni Festival, nato da zero e in piena crisi pandemica. Questo riconoscimento riflette l'impegno e la qualità del lavoro svolto attraverso oltre 110 concerti con 1.000 artisti coinvolti e che ha consolidato il Festival come un punto di riferimento culturale e turistico per Livorno e non solo e che ci spinge a continuare con rinnovata energia”. “Saremo presenti a questo evento con una nostra rappresentativa – spiega il General manager del Teatro Goldoni Luciano Corona – orgogliosi di aver contribuito in questi ultimi anni, attraverso una incessante attività dell’Orchestra e del Coro del Teatro Goldoni, a far crescere esponenzialmente l’offerta e qualità musicale ed artistica a Livorno, accompagnati dalla partecipazione e dal calore di un pubblico in continua crescita: un bene prezioso, che con il Teatro di Tradizione della città intendiamo incrementare ulteriormente”. - (PRIMAPRESS)