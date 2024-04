Motori: lo storico marchio di moto Benelli si affida a Yes Spa per la comunicazione strategica

(PRIMAPRESS) - PESARO URBINO - Benelli, lo storico marchio italiano nato a Pesaro nel 1911 e dal 2005 gruppo industriale Qianjiang, primo in Cina per dimensioni e capacità produttive nel settore delle 2 ruote, ha affidato all'Agenzia YES! S.p.A. l'attività di ufficio stampa e di pianificazione digital.

Benelli incarna la perfetta fusione tra tradizione, passione, design unico e tecnologia avanzata, attraverso un percorso segnato da modelli iconici, vittorie sportive e piloti leggendari. Oggi il marchio rappresenta un’eccellenza italiana nel settore automotive, offrendo una gamma innovativa e d’alta qualità, progettata per offrire il massimo piacere di guida su strada ed off-road. La sede di Pesaro è fulcro dell'azienda, grazie al suo Centro Stile e al Reparto Ricerca e Sviluppo, dove prendono forma le novità del marchio, caratterizzate dall’inconfondibile stile Benelli. - (PRIMAPRESS)