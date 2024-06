L’Antitrust multa per 6 milioni la DR Auto di Isernia per pubblicità ingannevole. Di Risio: “Ci opporremo”

(PRIMAPRESS) - ROMA - DR Auto, la società molisana di Massimo Di Risio multata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per pratiche commerciali scorrette ricorrerà contro la sanzione di 6 milioni di euro. Le motivazioni esposte dall'Agcm riguardano essenzialmente la promozione dei veicoli lasciando credere di essere un prodotto fabbricato interamente in Italia. E così non è visto che si tratta di auto importate dalla Cina e personalizzate nello stabilimento di Macchia d'Isernia. In realtà l'azienda non ha mai nascosto alla stampa specializzata l'origine asiatica del prodotto ma è l'advertaising con spot pubblicitari anche su reti televisive che sono stati fuorvianti per i consumatori ma anche da brochure è indicata l'Italia come luogo di origine.

Di Risio:p respinge le motivazione dell'autorità: "Contestiamo in toto il provvedimento dell’Agcm che ci accingiamo ad impugnare, fiduciosi di un totale ribaltamento". - (PRIMAPRESS)