La “Dolce Vita” torna a Venezia con il Riva Days-Asi Nautic Show con 50 motoscafi d’antan

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - I motoscafi d’epoca Riva tornano nella città lagunare in occasione del “Riva Days – Marco Polo, ASI NAUTIC SHOW – Concorso d’Eleganza Frederique Constant”, Dal 28 giugno al 3 luglio 2024 nelle acque veneziane ci sarà una flotta di quasi 50 motoscafi in legno, costruiti dal Cantiere Riva tra il 1958 e il 1996, faranno base presso il Marina Santelena, in zona Stadio a poca distanza dai Giardini della Biennale. Le imbarcazioni arriveranno da 12 nazioni: Italia, Germania, Svizzera, Belgio, Francia, Olanda, Inghilterra, Norvegia, Finlandia, Lussemburgo, Principato di Monaco e USA. La manifestazione è organizzata dalla Riva Historical Society, la Federazione internazionale che riunisce 13 dipartimenti, dalla Svezia alla Gran Bretagna, dalla Norvegia alla Catalogna, con circa 700 soci di oltre 30 Paesi nei cinque continenti. Fondata nel 1998, è presieduta dall’architetto milanese Piero Maria Gibellini. L’evento rientra negli eventi di punta del motorismo nautico dell’Automotoclub Storico Italiano, presieduto da Alberto Scuro che assegnerà la Coppa ASI. Sponsor del raduno Bavaria assicurazioni e Sponsor tecnico Vitale Barberis Canonico, mentre tutte le operazioni a mare saranno seguite dallo YCV (Yacht Club Venezia) e Marina Santelena. Ogni giorno l’imponente flotta esplorerà le bellezze di Venezia, navigando tra la Laguna nord e le isole di Burano, Murano, Torcello, Mazzorbo, Poveglia, il Lido e Pellestrina. Previste soste, visite culturali ed escursioni. - (PRIMAPRESS)