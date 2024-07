Supercar: sul circuito di Goodwood arriva la Valiant di Aston Martin firmata da Fernando Alonso

(PRIMAPRESS) - SUSSEX (REGNO UNITO) - Aston Martin ha annunciato la partecipazione al Festival della Velocità di Goodwood del 2024 (11-14 luglio), con i suoi modelli Valkyrie, Valour, Valiant, Victor e Vantage, le auto sportive extralusso del marchio che affronteranno la famosa Goodwood Hillclimb. Il Festival of Speed, che si tiene a Goodwood ogni anno a luglio, è un momento clou della stagione estiva britannica. L'evento è diventato un appuntamento imperdibile per gli amanti della velocità, che arrivano da tutto il mondo per immergersi nell’atmosfera delle più belle auto sportive del mondo, guidate dagli astri delle corse del passato, del presente e del futuro.

Aston Martin debutta sul circuito di casa con la Valiant una delle 38 vetture esclusive progettate per la pista e omologate per la strada, create a partire da una richiesta specifica di Fernando Alonso, pilota dell'Aston Martin Aramco Formula One® Team e due volte campione del mondo di Formula Uno®, che guiderà la nuova auto a Goodwood. La Valiant sarà sicuramente una delle star dello show, soprattutto nella sua versione ispirata alla Muncher, omaggio alla leggendaria Aston Martin di Le Mans.