Biodiversità e IA: un bando del CNR da 20 mln per la ricerca delle Pmi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Consiglio nazionale delle ricerche nell’ambito delle attività del National Biodiversity Future Center (NBFC) - Spoke8 “Open Innovation & Development of KETs”, coordinato dall’Unità Valorizzazione della Ricerca, annuncia il primo bando per il finanziamento di progetti innovativi rivolto alle piccole e medie imprese (Pmi). È di 20 milioni di euro lo stanziamento complessivo previsto per sostenere attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ad opera delle micro, piccole o medie imprese, finalizzate allo sviluppo e utilizzo di green-low cost Key Enabling Technologies (KETs), tecnologie Internet of Things (IoT) e Artificial Intelligence (AI) per la conservazione, monitoraggio, restauro e valorizzazione della Biodiversità nei seguenti contesti: mare; terra, incluse acque dolci; zone urbane. Il bando, la cui scadenza è fissata al 14 marzo 2024, è disponibile alla pagina web https://www.cnr.it/it/promozione-marketing-risultati-ricerca. - (PRIMAPRESS)