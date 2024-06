G7: oggi conferenza chiusura di Meloni del summit con Papa Francesco che rimarrà nella storia

(PRIMAPRESS) - BORGO EGNAZIA (BRINDISI) - Oggi, sabato 15 giugno si chiude il G7 in Puglia. Alle 14 si terrà la conferenza stampa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni con le conclusioni del summit dei grandi della Terra che questa volta, per la prima volta, ha avuto la presenza di un capo di Stato eccezionale: Papa Francesco . Il Pontefice nella foto di famiglia resterà nella storia di questo G7.I leader ribadiscono l'impegno a sostenere Kiev, chiarendo che spetta a Mosca fare un passo indietro.

Nel documento di 36 pagine compaiono riferimenti ai diritti della comunità Lgbt all'assenza della parola aborto, dalla questione dei migranti ai moniti rivolti a Cina e Russia e all'appello per la pace in Medio Oriente con il riferimento forte del Papa alla necessità di una politica illuminata ed all'uso dell'Intelligenza Artificiale attenta con l'uomo sempre al centro. E poi tra le note il debutto al G7 del Piano Mattei per l'Africa all'inarrestabile espansione dell'intelligenza artificiale. Sono i punti principali delle conclusioni del vertice di Borgo Egnazia su cui c'è stata la convergenza tra i sette grandi della Terra.