Olimpiadi Parigi: attenzione alle reti wi-fi pubbliche. Il 25% dispone di protezioni deboli

PARIGI - Saranno 15,3 milioni i turisti e l'intero indotto delle federazioni sportive dei Giochi Olimpici e Paralimpici estivi che impatteranno sulle infrastrutture della capitale francese ed in particolare sulle reti wi-fi pubbliche. Secondo gii esperti di Kaspersky hanno analizzato circa 25.000 Wi-Fi pubblici a Parigi ed è emerso che quasi il 25% di queste reti ha una crittografia debole o assente, esponendo gli utenti al rischio di furto di dati personali e bancari. Solo il 6% delle reti adotta il più recente protocollo di sicurezza WPA3.

I ricercatori hanno analizzato 47.891 record di segnale in luoghi molto frequentati e nelle sedi olimpiche di Parigi, identificando 24.766 punti di accesso Wi-Fi unici. Hanno valutato che un quarto (25%) di queste reti presenta carenze di sicurezza, come una crittografia debole o inesistente, che le rende vulnerabili agli attacchi di intercettazione, decrittografia o cracking. Inoltre, quasi una rete su cinque (20%) è configurata con WPS, un algoritmo obsoleto e facilmente compromettibile, che le rende altamente vulnerabili agli attacchi WPS che potrebbero causare la perdita di dati. Solo il 6% delle reti analizzate adotta il più recente protocollo di sicurezza WPA3.

Per essere sicuri quando si utilizza il Wi-Fi pubblico, gli esperti di Kaspersky consigliano di seguire alcuni suggerimenti: Evitare le transazioni sensibili: non accedere a conti bancari o ad altri servizi sensibili quando si utilizza il Wi-Fi pubblico; Verificare la rete: assicurarsi che sia legittima verificando con la struttura che la mette a disposizione; Attivare i firewall: controllare che il firewall del dispositivo sia attivo per bloccare gli accessi non autorizzati. Utilizzare password forti: impostare sempre password efficaci e uniche e attivare l'autenticazione a due fattori per una maggiore protezione. Aggiornare i software: eseguire regolarmente l'aggiornamento del sistema operativo, delle applicazioni e del software antivirus per proteggersi dalle minacce più recenti. Disattivare la condivisione dei file: per evitare accessi non autorizzati, disabilitare la condivisione di file e AirDrop sul dispositivo.