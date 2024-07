Salute hi-tech: il GI Genius di Medtronic usa l’Intelligenza Artificiale per rilevare polipi del colon-retto

(PRIMAPRESS) - MILANO - Seconda giornata a Milano oggi, presso l’X Value Lab di Medtronic, dedicata all'edizione italiana di 'AI NOW ITALY - Embracing the Future Right Here, Right Now', l’iniziativa dell’azienda di HealthCare Technology, dedicata all’adozione dell’AI nell’ambito endoscopico. L'azienda ha messo a punto un dispositivo, il GI Genius dotato di una tecnologia avanzata che utilizza l'Intelligenza Artificiale per il rilevamento dei polipi del colon-retto. L’iniziativa ha ospitato numerosi clinici provenienti da centri di tutta Italia che hanno condiviso la propria esperienza ed esplorato temi cruciali della AI in gastroenterologia. Scopo dell’incontro era infatti evidenziare l’impatto di GI Genius™ nella diagnosi ottica delle lesioni colorettali. Un dispositivo all’avanguardia il cui valore aggiunto è stato dimostrato e validato da numerosi studi clinici internazionali. In campo sanitario, oggi l’AI sta infatti ridefinendo anche il modo in cui vengono diagnosticate le patologie. Attraverso algoritmi di apprendimento automatico ed analisi dei dati, essa elabora grandi quantità di informazioni mediche in modo rapido ed accurato, con l’obiettivo di rendere sempre più precise le decisioni cliniche e di contribuire ad un miglioramento degli esiti di salute dei pazienti. GI Genius è il primo sistema di rilevamento assistito da computer(CADe) disponibile in commercio che utilizza l'Intelligenza Artificiale per identificare i polipi del colon-retto. La sua efficacia è stata studiata in più di 30 pubblicazioni scientifiche, coinvolgendo un totale di oltre 23.000 pazienti. In base ai sistemi attualmente presenti, il sistema GI Genius™ ha un impatto potenziale su 2.7 milioni di pazienti nel mondo ogni anno. “Il recente accordo tra Medtronic, Cosmo (produttore del GI Genius) e Nvidia (colosso dell’AI) ci pone in una posizione privilegiata per accelerare il miglioramento e l’utilizzo di nuovi algoritmi di intelligenza artificiale – ha affermato David Serafini, Business Manager Endoscopy, Italia, Grecia e Israele – Infatti, Medtronic ha come missione quella di alleviare il dolore, restituire la salute e allungare la vita – GI Genius in sinergia con l’endoscopista migliora gli indicatori di qualità della colonscopia e può impattare un numero elevato di vite umane. ”. Il dispositivo si è evoluto significativamente nel corso degli anni: oltre a essere programmato per rilevare polipi di diverse forme e misure, oggi è dotato di una funzione di caratterizzazione (CADx) che consiste nella capacità di fornire una predizione sulla natura istologica del polipo rilevato: “no adenoma” (e quindi innocuo) o “adenoma” (potenzialmente pericoloso). Quando l’operatore si sofferma su una lesione, la funzione si attiva in automatico e in pochi secondi fornisce il proprio responso. “L'intelligenza artificiale in endoscopia digestiva è ormai uno strumento validato ed indispensabile in particolare per aumentare significativamente la diagnosi di lesioni potenzialmente neoplastiche durante la colonscopia – ha osservato Marco Emilio Dinelli, Direttore SC Endoscopia Interventistica della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza – Il suo impiego è previsto rapidamente estendersi anche al riconoscimento delle lesioni potenzialmente neoplastiche di esofago e stomaco e, quando associato alla videocapsula, a quelle sanguinanti del piccolo intestino”. In particolare, la qualità della colonscopia è misurata da due indicatori i cui valori dimostrano anche l’efficacia dell’AI: l'Adenoma Miss Rate (AMR) e l'Adenoma Detection Rate (ADR). Il primo indica la percentuale di lesioni non diagnosticate dalla colonscopia che deve essere la più bassa possibile; il secondo rappresenta il tasso di rilevamento dell'adenoma e deve essere il più alto possibile. Lo studio randomizzato "Impact of Artificial Intelligence on Miss Rate of Colorectal Neoplasia" (Wallace et al., Gastroenterology, 2022), condotto in 8 centri tra Italia, UK e USA su 230 pazienti, ha evidenziato che l'Intelligenza Artificiale di GI Genius può ridurre l’AMR di circa il 50%. Questi risultati si affiancano al precedente studio multicentrico randomizzato "Efficacy of Real-Time Computer-Aided Detection of Colorectal Neoplasia in a Randomized Trial" (Repici et al., Gastroenterology, 2020), che ha coinvolto 685 pazienti in 3 ospedali, confermando che l'assistenza computerizzata in tempo reale migliora significativamente l’ADR senza prolungare il tempo di procedura. Gli studi dimostrano quindi anche che con il decisivo ausilio dell’AI la qualità delle colonscopie viene aumentata e standardizzata - (PRIMAPRESS)