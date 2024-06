Giornata Mondiale dell'Ambiente: un trekking alla scoperta dell'Osservatorio Cnr del Monte Cimone sul Sentiero dell'Atmosfera

(PRIMAPRESS) - MODENA - Si celebra domani 5 giugno la Giornata mondiale dell’Ambiente proclamata dalle Nazioni Unite nel 1972. Ma qual è lo stato di salute del nostro pianeta. In questi giorni sono molti i dati che verranno pubblicati dagli enti di ricerca. Uno su tutti quelli dell’Osservatorio Climatico “Ottavio Vittori” del Cnr e la Stazione meteorologica dell’Areonautica Militare del Monte Cimone, la vetta più alta dell’Appennino Settentrionale. E’ qui che l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima festeggia il 20° anniversario del Sentiero dell’Atmosfera sul Monte Cimone, nella parte della Riserva di Biosfera Appennino Tosco-Emiliano Mab Unesco. Per celebrare l’evento si terrà un convegno nella giornata di venerdì 7 giugno mentre l’8 giugno sarà possibile percorrere il Sentiero dell’Atmosfera con la la salita a Monte Cimone per visitare l’osservatorio climatico del Cnr. “Il convegno - spiega il dirigente dell’Osservatorio, Paolo Bonasoni - si dividerà in tre momenti, dedicati all’osservazione e alla comunicazione dei dati riferiti al clima, alle metodologie dei raccolta dei dati, ma anche alla formazione e ai modelli di turismo sostenibile alle pendici del Cimone. E a raccontare il dietro le quinte della ricerca saranno proprio ricercatori e ricercatrici impegnati ogni giorno nella grande sfida del clima”. Il trekking del Sentiero dell’ Atmosfera, copre un dislivello di 287 metri per salire sino a1878 metri di quota. E’ un itinerario didattico-ambientale nato nel 2004, che percorre le pendici nord-ovest del Monte Cimone ed introduce ai “segreti” dell’atmosfera e del clima che cambia, grazie ai 14 punti informativi disseminati lungo il sentiero. All’Osservatorio “Vittori” vengono eseguite osservazioni continuative di gas reattivi, gas serra e proprietà fisiche dell’aerosol atmosferico. Nello specifico vengono effettuate misurazioni di anidride carbonica, metano, ozono stratosferico, radiazioni UV e solari, torbidità e soleggiamento giornaliero, oltre alla misurazione e osservazione di oltre 165.000 parametri annui che vengono poi utilizzati per l’assistenza al volo, le previsioni del tempo oltre che per lo studio del clima. Le misure degli inquinanti atmosferici ed i principali gas serra inclusi nel protocollo di Kyoto che vengono effettuate sul Cimone sono parte del programma Global Atmospheric Watch dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale. Un dato è particolarmente importante poiché quella del Cimone è l’unica Stazione Globale sul territorio Italiano afferente al programma, che raccoglie i dati di misure effettuate in oltre 400 stazioni sull’intero Pianeta, inserendoli in database pubblici con sede in Giappone ed in Norvegia. - (PRIMAPRESS)