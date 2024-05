Computex 2024: tutte le novità a Taiwan dell'informatica nell'era dell'IA. La presentazione Asus "Always Incredible"

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il Computex 2024, la fiera dedicata all'informatica che si terrà a Taipei a Taiwan dal 4 al 7 giugno prossimo, mostrerà tutti i cambiamenti che ha generato l'uso dell'Intlligenza Artificiale.

ASUS ha annunciato oggi Always Incredible, il suo evento stampa che si terrà in occasione del Computex 2024, durante il quale saranno presentate soluzioni intelligenti e annunci su PC AI, e novità che spazieranno su tutto il portfolio prodotti del brand. L'evento si terrà il 3 giugno 2024, alle 16:00 CST e sarà trasmesso in diretta su diversi canali social di ASUS, con annunci di prodotti che copriranno le soluzioni AI del brand sia per il mercato aziendale che per il consumatore finale. - (PRIMAPRESS)