Celebrazioni Marconi: l'evento a Roma di Cnr e Rai "Sulla rotta della scienza" con Umberto broccoli

(PRIMAPRESS) - ROMA - A 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi -uno dei più grandi scienziati del nostro tempo- e a 100 anni dalla nascita della radio in Italia, il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e la RAI organizzano giovedì 13 giugno l’evento celebrativo “Marconi sulla rotta della scienza. Il grande viaggio della ricerca e dell’innovazione”, in programma a Roma presso la sede centrale del Cnr. Il programma, moderato e condotto da Umberto Broccoli, si aprirà con i saluti della Presidente del Cnr Maria Chiara Carrozza e della presidente RAI Marinella Soldi (messaggio di saluto); del nipote dello studioso e docente dell'Università popolare Meier Guglielmo Giovanelli Marconi; della Presidente della Fondazione Guglielmo Marconi e Comitato nazionale “Marconi 150” Giulia Fortunato; del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso (videomessaggio di saluto), del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Seguiranno interventi scientifici e divulgativi volti a illustrare le tante intuizioni ed esperimenti a cui lo studioso dedicò la sua intera vita, tra cui le ricerche sul radar intraprese proprio nello stesso giorno dell’evento - il 13 giugno di 90 anni fa - a bordo della nave Elettra, come ricorda il filmato “13 giugno 1934. Marconi sperimenta il futuro”. Prevista anche la realizzazione di una dimostrazione di comunicazione quantistica che unirà la sede centrale del Cnr con l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata mediante una tecnologia di crittografia avanzata (Quantum Key Distribution) sviluppata per garantire la sicurezza assoluta delle telecomunicazioni, di cui Marconi è stato il pioniere. Scienziato, inventore, imprenditore, nonché Premio Nobel per la Fisica nel 1909, Marconi ebbe uno stretto legame con il Consiglio nazionale delle ricerche: fu infatti nominato Presidente del Cnr nel 1927 succedendo a Vito Volterra, e ricevette un secondo mandato l’11 gennaio del 1937, anno in cui morì il 20 luglio. - (PRIMAPRESS)