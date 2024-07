Giornata del Mediterraneo: un convegno Eurispes e i dati Ispra raccontano importanza geopolitica e biodiversità

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'8 luglio si celebra la giornata internazionale del Mediterraneo, e per l'occasione, per accrescere la consapevolezza sul suo stato di salute dal punto di vista ambientale ma anche per la sua importanza geopolitica, Eurispes organizza il convegno “Mare Nostrum – Mare di Pace. Aspetti socio-ambientali del Mediterraneo” che si svolgerà presso la Camera dei Deputati (Palazzo Theodoli, Sala Matteotti) il prossimo 8 luglio 2024, dalle ore 15,00 alle 18,30.

"Il Mediterraneo - come ricorda l'Ispra è uno scrigno della biodiversità marina del nostro Pianeta perché, pur avendo solo una superficie di circa l’1% di tutti gli oceani, ospita oltre 12 Mila specie marine, tra il 4 ed 12% della biodiversità marina mondiale". Un tesoro da preservare. - (PRIMAPRESS)