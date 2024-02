58º Super Bowl: vincono i Kansas City Chiefs contro i San Francisco 49ers (25-22). In tribuna Taylor Swift

(PRIMAPRESS) - USA - A Las Vegas, in Nevada, i Kansas City Chiefs si sono confermati campioni di football degli Stati Uniti per il secondo anno consecutivo, battendo i San Francisco 49ers 25-22 dopo un tempo supplementare. I Chiefs conquistano così il 58mo Super Bowl,il massimo trofeo di football americano. Decisiva nel finale la classe del quarterback di Kansas City Patrick Mahomes,il campione considerato l'erede di Tom Brady,che manda la squadra a segno nell'ultima azione.Festa in tribuna dove c'è anche Taylor Swift, fidanzata con Travis Kelce,una stella dei Chiefs. - (PRIMAPRESS)