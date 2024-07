Tennis: Matteo Berrettini batte il francese Halys e vince il torneo di Gstaad in Svizzera

(PRIMAPRESS) - GSTAAD (SVIZZERA) Tennis, Berrettini si aggiudica il torneo di Gstaad. Il tennista romano dopo gli infortuni conquista il nono titolo della sua carrriera: il 28enne azzurro in Svizzera ha battuto in finale 6-3 6-1 il francese Halys in appena 59' di gioco. Berrettini festeggia così il rientro dopo essere sceso in classifica al numero 82. Ora potrà affrontare nel migliore dei modi i tornei che lo porteranno agli Us Open. . - (PRIMAPRESS)