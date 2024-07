Elezioni Usa: l’abbandono di Biden, la preoccupazione di Zelensky e l’appoggio ad Harris

(PRIMAPRESS) - USA - Già da ieri notte le prime reazioni sulla decisione di Joe Biden di abbandonare la corsa per un secondo mandato alla presidenza della Casa Bianca. Al momento il presidente ancora in carica avrebbe indicato la sua vice Kamala Harris a sostituire la sua candidatura dandole tutto l'appoggio necessario all'interno del partito Democratico. In realtà la dichiarazione di Biden a sostenere la Harris non è arrivata allo stesso momento in cui ha postato sul suo profilo X di voler rinunciare per le condizioni fisiche ma solo qualche ora più tardi perchè forse spinto dai rappresentanti Dem. "Sono onorata di avere l'appoggio del Presidente e la mia intenzione è quella di guadagnarmi e vincere questa candidatura", ha dichiarato subito dopo la Harris. "Mancano 107 giorni alla data delle elezioni.Insieme combatteremo. E insieme vinceremo", ha concluso Harris che si dice pronta a "battere Trump" al voto Usa2024 per l'elezione del 47° presidente degli Usa Harris sarebbe la prima donna alla Casa Bianca e la seconda "afro" dopo Obama. Per gli analisti politici questo appare al momento come l'unico punto di forza che potrebbe aggregare la comunità "nera" in un voto compatto. Tra le reazioni internazionali questa mattina arriva quella di Vlodomir Zelensky: "Grati a leadership di Biden" "Rispettiamo la sua dura ma forte decisione. Saremo sempre grati alla sua leadership.Ha sostenuto il nostro Paese nel momento più drammatico della storia, ci ha aiutato a impedire a Putin di occupare il nostro Paese". Così il presidente ucraino Zelensky su X. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Medvedev, commenta in modo più inquietante la decisione paventando la prosecuzione del conflitto con l'Ucraina. Sul suo canale Telegram così commenta il ritiro di Biden nella corsa per la Casa Bianca: "Biden è fuori. Gli auguriamo buona salute. Gli obiettivi dell'operazione speciale militare saranno raggiunti". Una frase da legare ai commenti dell'altro candidato alla Casa Bianca, Donald Trump che nelle ore precedenti alla decisione di Biden aveva dichiarato: "Putin e Xi sono brillanti e duri". - (PRIMAPRESS)