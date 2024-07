Elezioni USA: Joe Biden si ritira dalla corsa alla Casa Bianca. Oggi l’annuncio su X

(PRIMAPRESS) - USA - "Mi ritiro dalla corsa". Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato sul suo profilo X che si ritira dalla corsa alla Casa Bianca. "Lascio la corsa", ha dichiarato e ha aggiunto: "Mi concentrerò sui doveri del presidente per il resto del mandato. E' stato il più grande onore della mia vita servire come presidente. Anche se era mia intenzione cercare la rielezione credo che sia nel miglior interesse del mio partito e del Paese di ritirarmi. Parlerò nei prossimi giorni per spiegare la mia decisione", ha concluso il presidente Usa, democratico, anche se ha finalmente fatto riferimento ad evidenti problemi fisici che lo hanno visto inciampare e cadere spesso in questi ultimi mesi. Biden in questo primo messaggio non aveva ancora parlato di un suo eventuale appoggio ad altro candidato ma poi è arrivata la conferma che sosterrà la sua vice Kamala Harris. - (PRIMAPRESS)