Euro 2024: la Spagna conquista il titolo battendo l’Inghilterra (2-1). La soddisfazione di Re Felipe

(PRIMAPRESS) - GERMANIA - L' Euro2024 laurea campioni d'Europa la Spagna che ha battuto l'Inghilterra 2-1. È il quarto titolo europeo per la Spagna. Sono gli iberici a condurre il gioco, gli inglesi 'accettano' la situazione e cercano le ripartenze.La Spagna concretizza la superiorità all'alba della ripresa: grande assist di Yamal per Nico Williams che fa centro (47'). Subito Dani Olmo e Morata vicini al raddoppio. Magia di Bellingham (a lato).Che al 73' tocca per il destro di Palmer che vale il pari. Spagna avanti tutta. Yamal ti- mido, Pickford para.Cross di Cuccurella Oyarzabal (87') segna. Ultima emozione: Dani Olmo sulla linea respinge Guehi. Nella tribuna dello stadio tedesco la soddisfazione di re Felipe di Spagna e l'infanta. - (PRIMAPRESS)