Narcotraffico: arrestati in Texas i boss del cartello messicano El Mayo e Joaquin Lopez

(PRIMAPRESS) - USA - È stato catturato in Texas il narcoboss messicano El Mayo. Un duro colpo per il potente cartello della droga messicano di Sinaloa perchè Ismael Zambada Garcìa, detto 'El Mayo', e il figlio di El Chapo, Joaquìn Guzmàn Lòpez, rappresentano i vertici dell'organizzazione. Sono stati arrestati a El Paso, in Texas, e sono al momento sotto custodia americana negli Stati Uniti. Lo ha annunciato il Dipartimento di Giustizia americano. I due criminali del cartello,che ha numerose ramificazioni internazionali,sono stati arrestati quando il loro aereo privato è atterrato in Texas, sul lato americano della frontiera col Messico. - (PRIMAPRESS)