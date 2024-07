Tennis: il numero uno a Wimbledon è Carlos Alcaraz. Battuto in finale Djokovic in 5 set

(PRIMAPRESS) - LONDRA - È Alcaraz a trionfare sull'erba di Wimbledon. Lo spagnolo batte in finale, come accaduto nel 2023, il serbo Novak Djokovic. Ma stavolta la sfida si è risolta molto più rapidamente che 12 mesi fa (5 set e quasi 5 ore di gioco): 62 62 76 (4) con l'iberico che ha faticato un po' solo nella terza partita. Per il giovane di Murcia, appena 21enne si tratta del quarto trionfo in uno dei tornei del Grande Slam, dopo le vittorie agli Us Open 2022, Wimbledon 2023 e infine il Roland Garros quest'anno. In tribuna anche la principessa Kate. - (PRIMAPRESS)