Hamas: liberati due ostaggi Usa che aprono interrogativi sul gesto dell’organizzazione

Dopo la liberazione dei due ostaggi americani da parte di Hamas, ora in mani sicure, si pone l'interrogativo di queso gesto dei terroristi che secondo le informazioni sarebbe avvenuto per una mediazi9ne del Qatar anche se la stessa Hamas ha parlato di gesto autonomo. Resta il fatto che rimangono nelle mani di Hamas oltre 200 ostaggi tra donne, bambini, anziani e soldati israeliani. Le due donne liberate, madre e figlia americane di Chicago ma con doppio passaporto sono in un Centro della Croce Rossa ed è possibile che potranno fare ritorno a casa attraverso il valico di Rafah partendo da un aeroporto egiziano. Resta l'interrogativo perché questo gesto di liberare solo due ostaggi americani.