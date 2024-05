Striscia di Gaza, si allontana l'ipotesi tregua. Hamas: "La proposta è una trappola israeliana"

(PRIMAPRESS) - MEDIORIENTE - La possibile tregua annunciata nei giorni scorsi anche dai mediatori arabi sulla Striscia di Gaza, non sembra profilarsi all'orizzonte. "Nessuna risposta è arrivata ancora da Hamas" sulla proposta di accordo per la tregua a Gaza: lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, mentre Sinwar,leader di Hamas a Gaza,considera "una trappola" la proposta di intesa per una tregua, secondo quanto riferito dalla tv israeliana Channel 12. Secondo Sinwar, "la proposta sul tavolo non è una proposta egiziana, ma una proposta israeliana sotto mentite spoglie" "Crediamo che tutti gli sforzi debbano essere compiuti per convincere Hamas ad accettare immediatamente l'accordo", fa sapere la Casa Bianca. - (PRIMAPRESS)