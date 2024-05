Striscia Gaza: Lazzarini(Onu): “800mila in fuga da Rafah verso zone sicure”. La pressione IDF

(PRIMAPRESS) - STRISCIA GAZA - Sono circa 800.000 le persone che si sono messe in movimento per fuggire da Rafah, la città nel sud della Striscia di Gaza vicino al confine con l'Egitto, a causa dell'operazione militare delle forze israeliane. "Quasi la metà della popolazione di Rafah è sulla strada, da quando le forze israeliane hanno iniziato l'operazione il 6 maggio, in risposta agli ordini di evacuazione che chiedono alle persone di fuggire nelle cosiddette zone sicure", ha scritto su X il capo dell'Agenzia Onu, Unrwa, Philippe Lazzarini. Intanto sono almeno 64 i palestinesi morti per gli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore secondo ricostruzioni dei media locali. Nel dettaglio, gli attacchi sono stati compiuti nel campo profughi di Jabalia,nel nord di Gaza;in quello di Nuseirat,nel centro; a Khan Younis, nel sud, e a Rafah e questo giustificherebbe l'esodo di massa di queste ore. - (PRIMAPRESS)