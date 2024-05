Iran, il presidente Raisi è morto, la conferma all’alba. Khamenei: “Non ci sarà vuoto”

(PRIMAPRESS) - IRAN - La conferma della morte del presidente iraniano Raisi e i passeggeri dell'elicottero schiantatosi nelle zone montuose del nordovest dell' Iran sono morti è errivata alla prime ore dell'alba quando la nebbia diradata ha permesso di localizzare il velivolo precipitato proprio le difficili condizioni meteo. "Quando è stata scoperta la posizione dell'elicottero, non è stata trovata traccia di vita",ha detto il capo dei soccorsi della Mezzaluna Rossa. A bordo c'erano anche il ministro degli Esteri Hossein Amir Abdolla- hian, il governatore della provincia dell'Azerbaigian orientale Malek Rahma- ti e l'imam del venerdì della città di Tabriz Mohammad Ali Ale Hashem.

La Guida Suprema dell'Iran Khamenei: "Non ci sarà vuoto" ha dichiarato questa mattina. Ieri l'Ue aveva attivato il sistema satellitare Copernicus per la ricerca mentre Arabia Saudita, Russia e Turchia hanno offerto assistenza.

La Casa Bianca ha seguito l'evoluzione della situazione mentre da Roma la premier Meloni ha convocato una riunione con i ministri competenti e l'intelligence. Da Teheran la Guida Suprema Ali Khamenei aveva lanciatoun appello al Paese a "pregare per la salute.del presidente e dei suoi compagni". Assicurando che in ogni caso "non ci saranno interruzioni nel lavoro del Paese".

Il governo iraniano ha convocato oggi un "incontro urgente" dopo l'annuncio della morte del presidente Ebrahim Raisi e del ministro degli Esteri del paese, coinvolti nell'incidente in elicottero nella provincia iraniana dell'Azerbaigian orientale,dove sono morte altre sei persone.Lo riporta l'agenzia di stampa statale iraniana Irna. La sedia occupata solitamente da Raisi era vacante,drappeggiata con una fascia nera in memoria del presidente. Atteso l'annuncio dei tempi e dei dettagli dei funerali. - (PRIMAPRESS)