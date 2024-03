Onu: no di Russia e Cina alla risoluzione Usa per una tregua nella Striscia di Gaza

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - La risoluzione su liberazione di ostaggi in mano ad Hamas, finalizzata ad un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, messa al voto oggi al Consiglio di Sicurezza dell'Onu non è passata. A bloccarla il veto di Russia e Cina. La risoluzione ha ottenuto 11 voti a favore, 3 contrari (Cina, Russia e Algeria) e una astensione. Nella bozza si chiedeva "un cessate il fuoco immediato e prolungato per proteggere i civili di tutte le parti", facilitare la consegna degli aiuti "essenziali" e sostenere i colloqui in corso fra Israele e Hamas e il rilascio di tutti gli ostaggi. - (PRIMAPRESS)