MediOriente: scontri IDF e Hezbollah a Nord di Israele, Bassa Galilea e Libano

(PRIMAPRESS) - MEDIORIENTE - Mentre le truppe israeliane stanno continuando ad ammassarsi ai confini di Rafah, dove sono concentrati i campi profughi palestinesi sollecitati ad evacuare dalla Striscia di Gaza dall'inizio dei combattimenti con Hamas, continuano gli scontri soprattutto in quella parte di Libano dove, secondo l'intelligence israeliana, c'è un'alta concentrazione di uomini di Hamas. Questa notte un funzionario dell'organizzazione terroristica Hezbollah è stato ucciso in un attacco di ritorsione da parte dell'IAF, dopo che il gruppo aveva affermato di aver utilizzato un nuovo drone lanciamissili per attaccare Israele giovedì notte, hanno riferito i media israeliani questa mattina. Secondo Hezbollah, durante l'attacco, l'UAV (veicolo aereo senza pilota) ha volato verso una base dell'IDF vicino a Metulla e ha preso di mira i soldati dell'IDF. Oggi Venerdì, in uno degli attacchi di Hezbollah nel nord del paese, un soldato è rimasto gravemente ferito e altri due sono rimasti leggermente feriti, hanno confermato i militari. L'IDF ha successivamente confermato che una base vicino all'incrocio di Golani nella Bassa Galilea è stata colpita dopo che 50 dei 60 missili lanciati sono entrati nel territorio israeliano. La maggior parte degli altri missili sono caduti in aree aperte. Venerdì mattina Hezbollah ha pubblicato un video di un UAV che lancia più missili, due missili S5. L'IAF ha lanciato attacchi aerei sul villaggio di A-Najaria vicino a Sidone, in Libano, in risposta all'UAV. L'obiettivo era a sole decine di chilometri dal confine tra Israele e Libano. Secondo le prime ricostruzioni ci sarebbero diversi feriti e morti. - (PRIMAPRESS)