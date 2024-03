MediOriente: presentata all’Onu risoluzione USA per cessate il fuoco. Oggi Blinken in Egitto

(PRIMAPRESS) - MEDIORIENTE - Il segretario di Stato americano, Blinken, ha annunciato che gli Stati Uniti hanno presentato un progetto di risoluzione al Consiglio di sicurezza del- l'Onu per un "cessate il fuoco immediato legato al rilascio degli ostaggi" ancora nelle mani di Hamas nella Striscia di Gaza. "Noi speriamo che i Paesi lo sostenga- no", ha detto Blinken a margine della sua visita in Arabia Saudita. La sua missione in Medio Oriente prosegue oggi in Egitto. Al Cairo l'incontro con il presidente Al Sisi. - (PRIMAPRESS)