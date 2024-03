Gaza: aperta inchiesta su i 21 palestinesi uccisi e 155 feriti in fila per gli aiuti. Israele nega l’attacco

(PRIMAPRESS) - GAZA - Secondo quanto riferisce Hamas sarebbero almeno 21 i civili rimasti uccisi e 155 quelli feriti mentre attendevano l'arrivo di aiuti umanitari a Gaza City. Si tratterebbe di una nuova strage causata dai "soldati israeliani che hanno aperto il fuoco sulla folla presso una ro- tatoria della città". Ma l'esercito di Israele nega di aver sparato sulla folla: "Sono false notizie", ha dichiarato il portavoce in lingua araba delle forze israeliane, Andraee, aggiungendo che sul fatto è stata aperta un'indagine. Intanto ieri sera l'ennesima protesta per le vie di Tel Aviv per chiedere una tregua per la restituzione degli ostaggi ancora si pensano essere nelle mani di Hamas. - (PRIMAPRESS)