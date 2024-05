Iran: nominato il presidente ad interim, Mohammad Mokhber. Cinque giorni di lutto nel paese

(PRIMAPRESS) - IRAN - Il leader supremo dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha confermato il primo vicepresidente Mohammad Mokhber come presidente ad interim del paese dopo la morte del presidente Ebrahim Raisi in un incidente in elicottero che ha ucciso anche il ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian.

Diversi funzionari, tra cui un governatore provinciale, erano a bordo quando l’aereo è precipitato nella provincia dell’Azerbaigian orientale, nel nord dell’Iran. Si ritiene che siano tutti morti.

Khamenei dichiara inoltre cinque giorni di lutto nazionale. Entro 50 giorni si terranno le nuove elezioni.I leader mondiali e regionali inviano le loro condoglianze per la morte di Raisi e Amirabdollahian. - (PRIMAPRESS)