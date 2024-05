Iran, allarme per la perdita di contatti dell’elicottero su cui viaggiava il presidente Raisi

(PRIMAPRESS) - IRAN - I media statali iraniani, riportano che oggi domenica 19 maggio, un elicottero del convoglio su cui viaggiava il presidente iraniano Ebrahim Raisi è stato coinvolto in un "atterraggio duro".

I dettagli dell'incidente non sono ancora chiari, anche se i primi rapporti indicavano che l'incidente ha visto coinvolto anche l'elicottero del presidente per le cattive condizioni meteo e la presenza di nebbia che stanno rendendo difficili anche le operazioni di ricerca come riferissce l'agenzia di stampa Tasnim, affiliata all'IRGC. - (PRIMAPRESS)