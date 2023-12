Pmi: il 12 dicembre la Casa delle Nuove Tecnologie di Pesaro promuove la Call for Ideas

(PRIMAPRESS) - PESARO - Il prossimo 12 dicembre a Pesaro, presso la Sala del Consiglio del Comune a Piazza del Popolo, si terrà la giornata di lancio della "Call4Ides & Solutions" della Casa delle Tecnologie Emergenti di Pesaro (CTE Square). Questo evento rappresenta un'opportunità imperdibile per tutte le giovani startup e le PMI innovative del territorio che abbiano un'idea innovativa o una soluzione tecnologica all'avanguardia da presentare ma non hanno le giuste competenze per passare ad una fase produttiva. La funzione dei "laboratori" di Pesaro CTE sarà proprio questa mettere in connessione idee e uso delle tecnologie per sperimentarle declinandole nei settori della Cultura, Turismo ed Engagement.

La Call for Ideas si aprirà con i saluti istituzionali dell'assessora all'Innovazione ed alla Partecipazione del Comune di Pesaro, Francesca Fraquellucci ma si passerà immediatamente a descrivere i percorsi di Open Innovation che caratterizzeranno gli incontri con le imprese descritti da Mariano Guzzetta, manager di Ernet & Young (EY) ed Enrico Battistelli, Ceo di BPCube. Ma quali sono i casi d'uso applicabili ad un'idea progettuale? Ad illustrale le potenzialità alle piccole e medie imprese che aderiranno alle call, saranno l'Università di Urbino, la Politecnica delle Marche e due dei partner della CTE, Tiscali e Sinegia. A chiudere la Call Day sarà la responsaile del progetto CTE per il Comune di Pesaro, MariaLaura Maggiulli.

CTE Square sarà anche l'asset tecnologico di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024 che sarà presentata mercoledì 6 dicembre prossimo al museo MAXXI di Roma dal sindaco Matteo Ricci e dall'Assessore alla Bellezza del Comune e dal direttore artistico di Pesaro 2024, Agostino Riitano.



