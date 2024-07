EssilorLuxottica acquisisce il marchio Supreme per 1,39 mld puntando al mercato hip hop

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Il gruppo Italo-francese EssilorLuxottica ha acquisito da VF Corporation, gruppo Usa di abbigliamento, calzature e accessori, il marchio Supreme per 1,39 miliardi di euro. Lo rende noto un comunicato del gigante italo-francese delle lenti e delle montature per occhiali. Il marchio Supreme opera attraverso un business "digital-first" e con 17 negozi tra Stati Uniti, Asia ed Europa. Il brand Supreme è un marchio di abbigliamento e skateboard statunitense fondato da James Jebbia a New York nel 1994 e si rivolge alle culture di skateboard, hip hop e punk rock e alla cultura giovanile in generale. - (PRIMAPRESS)