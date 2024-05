Pesaro CTE: da Versailles al Forum europeo per turismo e cultura 4.0 delle Pmi marchigiane

(PRIMAPRESS) - PESARO - Dopo la partecipazione della CTE di Pesaro al Vivatech di Parigi, l’evento punto di riferimento in Europa per le novità tecnologiche e la crescita del mondo delle imprese che fanno innovazione, la Casa delle Tecnologie marchigiane (progetto del Comune di Pesaro sostenuto dal Mimit con lo scopo di supportare progetti di ricerca e sperimentazione per trasferire know-how verso le piccole e medie imprese per produrre servizi di qualità) ora fa ponte con le imprese del territorio. “L’esperienza francese e il confronto con alcune startup europee, ora verrà capitalizzata nella nostra Pesaro con un appuntamento dedicato alle imprese del territorio ma partendo dai tre asset che caratterizzano il progetto della Casa delle Nuove Tecnologie: Cultura, Turismo ed Engagement e che hanno caratterizzato anche la nostra presenza all’Expo Porte di Versailles”. A dirlo è Maria Laura Maggiulli, dirigente del Servizio Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale e coordinatrice del progetto Pesaro CTE. Alla rassegna parigina Pesaro CTE si è presentata con i partner EBWorld e Sinergia, specializzati in Geographic Information Systems e tecnologie immersive e Intelligenza Artificiale offrendo un ventaglio di soluzioni per il Turismo e l’offerta di informazione culturale 4.0. Tra le startup pesaresi anche Artifact, creatrice della “Biosfera”, l’infrastruttura multimediale icona di Pesaro Capitale della Cultura 2024. Da Parigi a Pesaro: digitalizzare le PMI per nuovi mercati Con il forum dal tema “Visione europea e trasferimento tecnologico”, il prossimo 12 giugno, presso i laboratori CTE Square di via Della Rovere di Pesaro, si affronteranno, insieme a Confindustria di Pesaro-Urbino, tutti gli aspetti per i processi di innovazione digitale per la Piccola e Media Impresa. “La nostra prima parte di attività, in questo anno e mezzo del progetto CTE - spiega Maggiulli - grazie alla collaborazione con i partner tecnologici e culturali, alle Università di Urbino, la Politecnica delle Marche ed Ernest & Young, si è impegnata a cogliere, con “le call for needs”, tutte una serie di esigenze di piccole e medie imprese del territorio per superare il gap di know-how digitale necessario per processi di ampliamento dei mercati di riferimento”. All’evento del 12 giugno prenderanno parte, oltre alla coordinatrice della CTE, Maggiulli, il Presidente Piccola Industria Confindustria Pesaro Urbino, Alessandro Pieraccini, Marco Mena, Senior Advisor EY, Silvia Zancarli di EIT Manufacturing e Adriano Mancini del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - UNIVPM. - (PRIMAPRESS)