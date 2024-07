Cinecittà: nominati i vertici dell’hub di produzione cinematografica con due donne al comando

(PRIMAPRESS) - ROMA - Vertci tutto al femminile per Cinecittà. Riconferma del presidente uscente Chiara Sbarigia mentre nel ruolo di Ammintratire Delegato, Manuela Cacciamani. Ad annunciarlo è stato il sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni, rivolgendo i complimenti a Cacciamani "una professionista competente della quale negli anni ho imparato a conoscere le capacità non solo lavorative ma anche umane, fondamentali per il ruolo che andrà a ricoprire in un'azienda simbolo dell'eccellenza dell'industria dell'audiovisivo italiana e internazionale. Ringrazio la presidente uscente Chiara Sbarigia, che è stata riconfermata, per il grande lavoro svolto nello scorso mandato e le faccio un immenso in bocca al lupo per le importanti sfide che la vedranno impegnata e che ci attendono".

"Sono certa che svolgeranno al meglio questo avvincente, ma al contempo complesso compito", prosegue Borgonzoni, che rivolge "i migliori auguri di buon lavoro agli altri nominati nel cda, Isabella Ciolfi, Giuseppe De Mita, Enrico Cavallari". Manuela Cacciamani conosce perfettamente la macchina di Cinecittà perchè i suoi esordi giovanissimi sono stati nelle grandi produzioni americane tra cui Gangs of New York di Martin Scorsese, The Adventures of Steve Zissou di Wes Anderson e Ocean's Twelve di Stephen Soderbergh. Prima di diventare produttrice, è stata Direttrice di produzione all'opera di Abel Ferrara Mary (2005). Dopo uno stage presso la Miramax a New York, fonda nel 2006 One more pictures, casa di produzione cinematografica e audiovisiva di cui ha ricoperto il ruolo di presidente e azionista fino a giugno 2024. Sempre nel 2006 entra a far parte di Vfx factory "Direct2brain", società in cui ricopre il ruolo di partner fino a giugno 2024. I lavori realizzati costituiscono per l'intero comparto esempi di "Digital Disruption" applicato alla produzione cinematografica. Continua le sue esperienze produttive lavorando con Sky e Rai Cinema. È inoltre stata presidente in Anica, dal 2021 a giugno 2024, dell'Unione "Editori e Creators digitali", realtà che ha contributo ad ampliare con 103 creators e una fanbase di 227 milioni di persone.