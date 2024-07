Thales: +26% di crescita nel primo semestre per l’azienda francese di radar con un fatturato di 10,8 mld di euro

(PRIMAPRESS) - PARIGI - "Ancora una volta abbiamo ottenuto una forte crescita dei ricavi nella prima metà dell'anno, con ordini record che includono tre contratti per un valore unitario superiore a 500 milioni di euro. Ciò riflette la forte domanda da parte dei nostri clienti e la qualità delle soluzioni del Gruppo". Così scrive nel comunicato alla stampa emesso oggi, la società francese di sistemi radar confermando che la crescita organica dei ricavi è stata 6%, grazie al buon andamento dei business Aeronautica & Difesa e Sicurezza.

L'EBIT margin del Gruppo ha continuato a crescere, raggiungendo un nuovo massimo storico per il primo semestre, dell’11,5%. In questo contesto, continuiamo a investire per aumentare la nostra capacità produttiva e sostenere la crescita sostenibile del nostro business. Stiamo inoltre accelerando i nostri investimenti in innovazione per rafforzare la nostra leadership tecnologica.

Altra priorità dell'anno, evidenziata dalla società, è l’integrazione delle recenti acquisizioni Imperva e Cobham Aerospace Communications. L'integrazione procede come previsto. Siamo inoltre impegnati a raggiungere una redditività sostenibile nelle attivitàspaziali con l'attuazione del piano di adattamento che riguarda Thales Alenia. "Confermiamo le nostre prospettive per l’anno e le abbiamo perfezionate sulla base delle prospettive che abbiamo per il resto dell'anno e desidero ringraziare i nostri 81.000 dipendenti per il loro costante impegno al servizio dei nostri clienti". Così Patrice Caine, Presidente e Amministratore Delegato di Thales. - (PRIMAPRESS)