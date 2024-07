Ue: ancora nessuna replica di Zucherberg alla maxi multa di 10 mld dell’Antitrust per posizione dominante

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Non ci sono ancora commenti ufficiali dal colosso digitale Metà di Mark Zucherberg dopo l'annuncio di una maxi multa da 10 mld comminata dall'Unione Europea all'azienda americana per abuso di posizione dominante. La Commissaria Ue Margrethe Vestager ha rilevato un abuso di posizione dominante perché Meta avrebbe legato il suo servizio di annunci online,Marketplace al suo social network Facebook.In pratica gli utenti di Fb accedono automaticamente a Marketplace, che lo vogliano o meno e questo conferisce "al servizio di annunci di Fb un sostanziale vantaggio di distribuzione che i concorrenti non possono eguagliare". Così le motivazioni riportate nelle anticipazioni preliminari inviate dall'Antitrust. - (PRIMAPRESS)