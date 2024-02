L’Aquila: siglato da Meloni e Marsilio l’Accordo di programma per l’Abruzzo con il si a Porto Giulianova e alla Roma-Pescara

(PRIMAPRESS) - L'AQUILA - Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nell'incontro con il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha confermato l’investimento da 18 milioni di euro a favore del porto di Giulianova e data per certa la realizzazione della Roma-Pescara. Il Sindaco di Giulianova, Jwan Costantini che ha partecipato oggi alla sottoscrizione dell’ Accordo per lo Sviluppo e la Coesione ha commentato l'ottimo risultato dell'evento alla presenza dei sindaci e degli amministratori abruzzesi. Nel corso dell’evento, il Governatore ha ufficializzato lo stanziamento di 18 milioni di euro a favore del porto di Giulianova. I fondi sono previsti nel documento appena siglato, l’ Accordo per lo Sviluppo e la Coesione Governo-Regione. “ Si tratta di una notizia attesa, di una conferma preziosa – sottolinea il Sindaco Costantini – Quelle risorse schiuderanno nuovi orizzonti e permetteranno il completamento di tutte le opere infrastrutturali di cui lo scalo giuliese ha bisogno. La sinergia tra Ente Porto, Comune di Giulianova e Regione Abruzzo ha dato risultati concreti, dalle proporzioni esaltanti”. - (PRIMAPRESS)