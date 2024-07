Visita Herzog in Italia: l’auspicio di Mattarella e Meloni per una soluzione a due Stati

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il presidente della Republica, Sergio Mattarella e la premier Meloni ricevendo il presidente israeliano Herzog hanno espresso le forti preoccupazioni per la situazione di Gaza. "L'Italia continuerà a sostenere la mediazione Usa e a portare assistenza alla popolazione civile palestinese",riferisce una nota di Palazzo Chigi intestata a Meloni e in cui si denuncia la "preoccupazione per la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza". "Giungere presto a un cessate il fuoco". La liberazione degli ostaggi e lavorare a una soluzione a due Stati è stato la raccomandazione-auspicio di Mattarella al suo omologo israeliano". Da parte sua Herzog ribadisce la priorità di liberare gli ostaggi e lotta alla minaccia iraniana che resta una miccia accesa. - (PRIMAPRESS)