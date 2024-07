ZES Unica: presentato il piano strategico per il Mezzogiorno. Pella (Anci): “Apertura sulle soluzioni concordate”

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Cabina di Regia della ZES Unica del Mezzogiorno, ha presentato il testo del Piano Strategico che definisce le principali linee di sviluppo per il Sud e le semplificazioni amministrative previste per le imprese. Nel corso dell’incontro il Presidente ANCI facente funzioni Roberto Pella, sindaco di Valdengo, ha espresso “grande apprezzamento per il lavoro svolto dal Governo Meloni per la complessiva definizione del Piano, per l’individuazione delle filiere qualificate come strategiche e per la definizione delle linee di sviluppo della ZES unica. “Resta l’opportunità di una puntuale definizione del campo di applicazione dell’autorizzazione unica - ha proseguito Pella - per dare totali certezze agli imprenditori e agli operatori dei SUAP comunali, dai quali raccogliamo aspettative positive."Abbiamo registrato l’apertura da parte del Governo e del Ministro Fitto per l’individuazione di soluzioni concordate - conclude Pella - rispetto alle quali ANCI continuerà a contribuire con le proprie proposte”. - (PRIMAPRESS)