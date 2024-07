Attentato Trump in Pennsylvania: è il 20enne Thomas Crooks l’aggressore ucciso dall’FBI

(PRIMAPRESS) - PENNSYLVANIA (USA) - L'FBI ha identificato Thomas Matthew Crooks come l'uomo ucciso dalla security sospettato di aver sparato all'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante un comizio in Pennsylvania. In una nota alla stampa è riportato che l'attentatore aveva 20 anni ed era di Bethel Park in Pennsylvania.

Trump è stato colpito da un colpo di arma da fuoco e subito portato via dal palco dagli agenti dei servizi segreti.

In un post sul suo Truth Social Network, Trump ha affermato che un proiettile gli ha perforato la “parte superiore” dell’orecchio destro. In precedenza, il suo portavoce aveva detto che stava ricevendo cure presso un centro medico locale.

"Ho capito subito che qualcosa non andava perché ho sentito un sibilo, degli spari e ho subito sentito il proiettile squarciare la pelle", ha scritto Trump. Il sangue era chiaramente visibile sull'orecchio e sul viso di Trump mentre gli agenti di protezione lo portavano via di corsa.

Il sospettato è stato ucciso sul posto da agenti dei servizi segreti americani, ha detto il portavoce dell'agenzia Anthony Guglielmi. Ha aggiunto che un passante è stato ucciso nella sparatoria e altri due sono rimasti gravemente feriti.

Fonti delle forze dell'ordine hanno riferito che Crooks era armato di fucile e aveva sparato da una struttura elevata a poche centinaia di metri dalla sede del comizio.

L'aggressore non aveva indosso documenti ma la sua identità è stata rivelata attraverso il DNA.

Immediati i messaggi di solidarietà da tutto il mondo.

Dall'Italia la premier Meloni in una nota ha scritto:"A lui la mia solidarietà e i miei auguri di pronta guarigione, con l'auspicio che i prossimi mesi di campagna elettorale possano veder prevalere dialogo e responsabilità su odio e violenza". A cui si è aggiunto Tajani: "Sconvolto da quanto accaduto, profonda vicinanza agli Stati Uniti", commenta il ministro degli Esteri, Tajani.

"L’attentato a Trump è gravissimo e va condannato fermamente. Quanto accaduto deve farci riflettere su come ciascuno di noi può contribuire a mantenere in politica un clima di rispetto e confronto civile. Nella democrazia non deve mai esserci spazio per la violenza” - lo scrive su X la Vice Presidente del Senato Mariolina Castellone. - (PRIMAPRESS)